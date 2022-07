LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Dal Catania all’Atalanta, Pessina si è formato in maniera definitiva. Ora capitano a Monza”

Nuova occasione in Serie A per il centrocampista ex Catania Matteo Pessina. Operazione che si è conclusa nei giorni scorsi secondo un prestito con obbligo di riscatto fissato a ben 15 milioni di euro al raggiungimento della salvezza per il Monza, fresco di promozione nella massima categoria. In realtà si tratta di un ritorno alle origini per il ragazzo, nativo proprio di Monza e cresciuto nelle giovanili brianzole.

“Dal 2015, anno in cui è uscito dal Monza – si legge nell’edizione nazionale de La Gazzetta dello Sport –, Matteo ha toccato diverse squadre e vissuto varie esperienze: è un giovane adulto, ormai, perché Lecce, Catania, Como, Spezia, Atalanta e un’annata strepitosa a Verona per poi tornare alla Dea lo hanno formato in maniera definitiva. I gol al Galles e poi all’Austria a Euro 2020 hanno certamente consacrato la sua vena di mancino intelligente e interventista in mezzo al campo”.

Campione d’Europa, “uno dei Cavalieri che fecero l’impresa col Mancio – continua il quotidiano -, va ad impreziosire una squadra che sta pensando col naso all’insù e che ha lo scopo di cercare stabilità fra i grandi”. E lo farà da capitano della squadra allenata da Giovanni Stroppa.

