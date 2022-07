LA SICILIA: “Direttore Sportivo e allenatore, Morello e Panarelli in pole?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Vincenzo Grella al lavoro per individuare le figure apicali che servono a gestire la società. Per il ruolo di Direttore Sportivo l’ipotesi più seria è legata a Davide Morelli, che fu diesse del FC Messina nella stagione 2019/20. Leandro Rinaudo (non gradito ai tifosi) resta a Palermo. Con Morelli l’ipotesi principalmente legata alla panchina è quella di Luigi Panarelli, ex calciatore tarantino che con la Fidelis Andria ottenne la riammissione in Serie C2 nella stagione 2000/01: ruolino di marcia di 15 vittorie, 13 pareggi e appena 5 sconfitte. In carriera Panarelli ha giocato nel Napoli (20 presenze dal 1996 al 1998), a Torino, Avellino, Foggia, Cava, Sorrento, Brindisi. “Le cronache rosa riportano un episodio che non è stato dimenticato perchè ci sono di mezzo la popolarità del Grande Fratello e la bellezza di Laura Torrisi. Panarelli nel 2006 lasciò il ritiro dell’Avellino per raggiungere la Torrisi in tv nella casa più spiata d’Italia e chiederle la mano in diretta. Ci rimise il posto. E la Torrisi ha scelto di stare accanto a Pieraccioni successivamente. Ma con il calcio c’entra poco, il ricordo popolare è legato a questo episodio. Se Panarelli gode della fiducia di Grella e degli altri dirigenti, firmerà con il Catania, altrimenti verranno vagliate altre soluzioni”.

