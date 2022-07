LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Pelligra, idee per il quartiere Cibali e incontra i ragazzini. Visita al PalaCatania”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

La sera prima della conferenza stampa, lontano da telecamere e giornalisti, Ross Pelligra ha girato in lungo e in largo per Catania con l’assessore allo sport Sergio Parisi. “C’è, al di là del progetto tecnico, la volontà di operare su altri siti”, riporta l’edizione locale del quotidiano. I lavori allo stadio, che verranno assegnati a fine mese a una ditta, “riguarderanno l’interno della struttura. Ma Pelligra strizza anche l’occhio a tutto quello che c’è intorno: dai collegamenti agli spazi accanto allo stadio”. Il quartiere Cibali in cui sorge l’impianto “potrebbe essere interessato da una riqualificazione che possa permettere ai tifosi di raggiungere più comodamente lo stadio e di godere di servizi che per ora non ci sono” con una concezione moderna. Si ribadisce che sarà Nesima il quartier generale per gli allenamenti. Pelligra ha anche incontrato i ragazzini che, come in ogni quartiere, giocano a pallone. Oggi, prima di partire, visiterà il PalaCatania.

