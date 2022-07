LA SICILIA: “Laneri protagonista a Siracusa lanciando anche Sottil e Bianco nel ruolo di allenatori”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Sabato l’edizione online del quotidiano La Sicilia sottolineava come la scelta del gruppo Pelligra dell’affidamento della direzione sportiva del nuovo Catania sarebbe ricaduta su Antonello Laneri. Oggi, a proposito di alcuni dei passaggi significativi della carriera di Laneri, viene citata l’esperienza da Direttore del Siracusa, prima dal 2007 al 2012, quindi dal 2015 al 2018 (nell’ultima parentesi aretusea ha affidato la panchina a Ezio Raciti, che ha di recente salvato il Messina in C).

“Nella prima fase ha conquistato il salto dalla D alla C, fu ripescato in C1 (allora Prima Divisione) conquistando sul campo la Serie B che poi fu tolta agli azzurri per i cinque punti di penalizzazione che costrinsero i siracusani ad affrontare i playoff culminati con l’eliminazione per mano del Lanciano”. Grazie all’intuizione di Laneri, soprattutto nacquero allenatori – a Siracusa – come “Andrea Sottil e Paolo Bianco che oggi lavorano in Serie A con Udinese e Juventus. Erano calciatori di buon livello, ma Laneri intravide anche qualità nella gestione dei gruppi”.

Aprendo il capitolo dei calciatori, viene citato in particolare “il caso di Magnani, che Laneri prese dal Lumezzane retrocesso e portò a Siracusa (allenatore Paolo Bianco). Dopo sei mesi lo prese la Juve che, a sua volta, lo girò al Sassuolo. Da Brescia arrivò a Siracusa Davide Baiocco, soprattutto per l’amicizia che correva con il diesse azzurro”. Inoltre Laneri è stato uno dei calciatori del Licata durante la gestione Zeman.

