LA SICILIA: “Pelligra pronto a svelare il piano di rilancio”

Si alza il sipario sulla stagione del Catania. A una settimana esatta dalla costituzione della SSD Catania, i massimi dirigenti del club rossazzurro parleranno in occasione della prima conferenza stampa ufficiale, fissata per le ore 12 nella sala congresi del ‘President Park Hotel’ di Acicastello. “Oggetto di grande curiosità e interesse sarà la presentazione delle nuove figure all’interno dell’organigramma”. Difficile pensare che non arrivi l’ufficialità del diesse Antonello Laneri. La programmazione è in corso da giorni e Pelligra, arrivato martedì, snocciolerà “gli aspetti più sostanziosi del progetto che prevede un investimento ingente e a lungo termine, con una Serie B da raggiungere nell’arco di quattro anni, ma più in generale curando aspetti quali il marketing, il brand e l’impatto socio-culturale derivante dai tifosi, vero cuore pulsante dell’Elefante”. Ci sono elevate speranze di apprendere “due notizie ufficiali: sponsor tecnico (ben quattro aziende hanno avanzato la loro proposta con tanto di bozza-maglie) e sede del ritiro precampionato”, con Grella che sarebbe pronto anche “a convalidare Nesima come sede degli allenamenti per la stagione 2022/23”.

