LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Biagianti e Lodi nel nuovo Catania?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Quali figure verranno svelate dal Gruppo Pelligra? Detto di Antonello Laneri Direttore Sportivo, “qualcosa trapela già – si legge – visto che all’ex calciatore Marco Biagianti potrebbe essere assegnato un compito di manager che possa stare accanto alla squadra. Rientra nei piani anche l’ex team manager Emanuele Passanisi”. C’è anche una lista di calciatori che il Catania starebbe cercando. “Se da una parte alcuni ex rossazzurri (Russotto e Sarao per l’attacco, Izco e Rosaia per il centrocampo) sarebbero disposti a tornare, dall’altro Grella sta anche guardando a Ciccio Lodi come un simbolo della rinascita non solo sul piano dell’immagine legata al passato”, ma anche di un’attualità che vuole il centrocampista napoletano “ancora in campo, così come ha fatto in Serie D con Messina e Acireale”. Per il ruolo di portiere “si è fatto il nome di Fabrizio Alastra che ha recentemente lavorato con Zeman a Foggia”. Ancora per il settore offensivo viene confermato il profilo di Vincenzo Sarno, con un recente passato in rossazzurro e in uscita dalla Triestina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***