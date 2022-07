L’EDITORIALE – Anno di rifondazione. Correre e vincere, Catania non aspetta altro

Arriva agosto e con sé il Catania prepara l’inizio del ritiro d’estate che sarà fondamentale quest’anno più che mai per creare i presupposti per la formazione di un gruppo di lavoro coeso sin dalle prime battute e proiettato a vincere. I vertici del Catania SSD sono impegnati su molteplici fronti: innanzitutto occorre formalizzare l’iscrizione in Serie D adempiendo alle richieste della Federcalcio nel merito, versando quindi 750mila euro e producendo una serie di documenti utili a comprovare la bontà del progetto avviato soltanto poche settimane fa.

L’apparato dirigenziale ha già operato una suddivisione dei compiti, così c’è chi lavora agli accordi che riguardano il club dal punto di vista gestionale (sponsor tecnico, organizzazione ritiro e campagna abbonamenti in primis) e chi si occupa invece di costruire squadra e staff in linea con gli obiettivi fissati e il budget (importante) a disposizione. Progetto pluriennale quello del Catania che punta a profili di qualità senza tener conto della rilevanza del nome. Vincenzo Grella ha dato disposizioni chiare nel merito: l’arrivo a Catania di gente che ha fame e vede nella città dell’elefante una opportunità unica in carriera.

Molti dei tasselli sono già a posto, va lasciato alla società il tempo di espletare tutti i passaggi burocratici. L’operato del Catania SSD può essere valutato solo con i fatti che si dispiegano man mano, anche questo è un chiaro segno di rottura col passato in cui i proclami superavano la realtà delle cose. Un approccio che non ci stancheremo mai di apprezzare.

Si lavorerà, in tal senso sarà totalmente un anno di rifondazione, anche allo stadio, per renderlo più moderno in alcune parti e migliorarlo strutturalmente in altri. A questo il gruppo Pelligra sembra tenere davvero molto, si è sempre parlato infatti di rendere il quartiere Cibali il cuore pulsante del Catania che verrà. Attesa, invece, su Torre del Grifo.

I tifosi intanto accettano di buon grado logo, sponsor tecnico e prime operazioni condotte dalla società. Un chiaro segnale di fiducia. Quasi pronti ai nastri di partenza, poi ci sarà da correre e da vincere, Catania non aspetta altro.

