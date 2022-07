CATANIA: riepilogo trattative di mercato, dal doppio Russotto a Giovinco

Numerose trattative aperte, molte delle quali virtualmente chiuse o vicine alla conclusione. La dirigenza rossazzurra è al lavoro per consegnare al più presto la squadra che andrà ad affrontare il campionato di Serie D 2022/23 al tecnico Giovanni Ferraro. Cresce l’attesa in città per la definizione dell’organico. La strategia adottata sembra essere quella di puntare su elementi che ben conoscano la D, qualche elemento di categoria superariore e chi ha maturato esperienza sia in C che in quarta serie. Spazio anche a catanesi ed ex rossazzurri che possano rappresentare un valore aggiunto per la squadra.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, piace il promettente portiere classe 2003 del Pordenone Pietro Passador, di cui si parla davvero un gran bene. I centrali Salvatore Maltese (ex capitano del Licata) e Michele Ferrara (più di 200 presenze tra Serie C e D) sono entrambi vicini al trasferimento in rossazzurro. Idem Mario Noce, ultima stagione in forza all’Ancona. Il sogno è il terzino Francesco Rapisarda, svincolatosi dalla Triestina, ma bisogna battere la concorrenza del Trento.

In mezzo al campo i nomi principali sono quelli di Francesco Lodi e Giacomo Rosaia, ma spicca anche il catanese Marco Palermo e piace Giuseppe Rizzo, altro ex. Possibile, inoltre, il ritorno di Giulio Frisenna, reduce dalla stagione vissuta in D con il Sant’Agata. Sempre per il centrocampo è stato proposto Matteo Mandorlini (Seregno). Contatti con Nicholas Bensaja (Lucchese) ed è da considerarsi in dirittura d’arrivo Alessandro Russotto, ragazzo classe 2002 cresciuto nelle giovanili dello Spezia e messosi in evidenza nello scorso campionato di Serie D con la maglia dell’Altamura.

Sensazioni positive per quanto riguarda la trattativa intavolata con un altro Russotto, il più conosciuto Andrea. A proposito di attacco, il Catania continua a provarci per Giuseppe Giovinco, che si è appena svincolato dal Taranto ma è richiesto anche in C. Tantissimi i profili di attaccanti valutati da Laneri. Tra questi Sergio Nicolas Bubas, che ha risolto nei giorni scorsi il contratto con la Fidelis Andria.

