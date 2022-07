MERCATO – Ex rossazzurri: Dall’Oglio di nuovo in C, Falcone sarà avversario del Catania

Il centrocampista Jacopo Dall’Oglio lascia Palermo, dopo avere contribuito alla promozione in B dei rosanero, facendo ritorno nel campionato di terza serie. L’Avellino ha infatti raggiunto l’accordo per l’ingaggio dell’ex rossazzurro, chiamato a disputare un’altra stagione da protagonista in C. L’esterno offensivo Luigi Falcone, invece, dice addio al Taranto concludendo un biennio importante, caratterizzato dalla vittoria della D e dalla salvezza in Lega Pro. Torna in Sicilia che, come sottolinea il giocatore, rappresenta per lui “una terra adottiva” visto che sua moglie è catanese. Sarà rivale del Catania vestendo la maglia del Trapani.

