MERCATO: niente Catania per Grillo e Miracoli che ripartono dalla C

Paolo Grillo (nella foto), vecchia conoscenza del Direttore Sportivo Antonello Laneri, ha trovato nuova sistemazione. L’attaccante esterno classe 1997 cresciuto nel Palermo, ex tra le altre di Siracusa, Leonzio, Cittadella, Catanzaro e reduce dall’esperienza alla Vibonese, si è infatti accordato con il Messina. Per Grillo, dunque, ripartenza dalla Lega Pro dopo che radio mercato lo aveva accostato anche al Catania. Non vestirà la maglia rossazzurra nemmeno la punta Luca Miracoli, che qualche organo d’informazione aveva avvicinato al Catania nei giorni scorsi. Il centravanti ha infatti lasciato la Feralpisalò sposando il progetto del Sangiuliano City nei promosso in Serie C.

