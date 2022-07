MERCATO – Stampa nazionale: “Rizzo, Alastra e Sarno nel mirino del Catania”

Continuano a circolare nomi di giocatori che sarebbero finiti nel mirino del Catania. Secondo quanto riporta la stampa nazionale, in particolare tuttomercatoweb.com, sarebbe vicino a tornare in terra etnea ripartendo dalla Serie D il centrocampista classe 1991 Giuseppe Rizzo, che ha militato nel Catania dal 2018 al 2020. La stessa redazione evidenzia un inserimento forte della Triestina in Serie C e del Catania, fresco di rinascita dopo la scomparsa dello scorso febbraio, per l’estremo difensore Fabrizio Alastra, lo scorso anno al Foggia. Il portale tuttoc.com, invece, riaccosta al Catania l’ala destra classe 1988 Vincenzo Sarno, attualmente svincolato dopo l’esperienza alla Triestina. Sarno fu rossazzurro dal gennaio 2019 all’estate 2020.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***