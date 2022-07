LA SICILIA – Izco: “Catania ricomincia con ambizione e forza economica. Se serve, io ci sono”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Faccia a faccia con Mariano Izco, ultimo capitano del Catania con il quale ha collezionato 280 presenze: “Pelligra? Credo sia stato scelto il progetto con maggiori garanzie per far rinascere Catania, mi auguro porti risultati. Catania ricomincia da zero con ambizione e forza economica, sono fiducioso. Quando si fanno le cose per bene, come abbiamo visto a Parma, Palermo e Bari, i frutti si vedono. Un mio ritorno? Posso solo ribadire la mia volontà di mettermi a disposizione anche in Serie D. Sono consapevole che la nuova proprietà dovrà fare mille e più valutazioni. Prenderanno la scelta migliore, io ho le idee chiare e sto bene fisicamente. Voglio continuare a giocare, se non sarà a Catania sarà altrove. Mi sto allenando, vedremo. Chi dei miei ex compagni non ha ancora trovato squadra vuole valutare cosa fare e dove andare a giocare, o magari vorrebbero ancora giocare qui… con un progetto così ambizioso, la Serie D deve essere solo una categoria di transizione, formando una squadra per vincere il campionato. Tutti andrebbero o tornerebbero a Catania”.

