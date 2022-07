Pelligra e l’idea stimolante di sviluppare una grande cantera rossazzurra

La creazione di un sistema calcistico integrato catanese legato alla crescita dei giovani calciatori del futuro è uno degli obiettivi più interessanti posti dalla Società Sportiva Dilettantistica Catania. Una missione che anche altri si sono ripromessi di affrontare, fallendo miseramente nel tentativo. Che il nuovo Catania possa essere “la stella cometa” dell’azione di più realtà dislocate sul territorio è un’idea davvero stimolante.

Uno dei concetti espressi da Vincenzo Grella in conferenza stampa è la valorizzazione del talento catanese a Catania, senza dover per forza fare le valigie: questo è quanto ci si ripropone di fare.

Senza dubbio il proposito è lodevole, tessere la trama di questo progetto non è facile. Occorre una rivoluzione culturale nel modus operativo attualmente in vigore in città dove regna una forte competizione tra le diverse realtà che dovrebbe invece essere totalmente superata. Se il nuovo Catania riuscirà a mettere insieme i punti farà qualcosa di straordinario.

Immaginiamo una grande cantera rossazzurra, in tal senso è un peccato che col fallimento e l’interruzione dell’esercizio provvisorio di aprile tanti giovani siano andati altrove. Il cardine di questo nuovo corso calcistico in città non può prescindere da pilastri strutturali che altre realtà italiane come l’Atalante, l’Empoli e l’Udinese hanno collaudato nel tempo.

Il tempo che servirà a Catania per ristrutturarsi e ripartire. Con la consapevolezza da parte di tutti gli addetti ai lavori di avere una grande responsabilità sulle spalle. I sogni dei più piccoli e la qualità del lavoro sportivo stanno alla base non soltanto del successo delle società che lavorano quotidianamente, ma anche della vita sociale degli uomini di domani. Ora più che mai questo è un valore importante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***