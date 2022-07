CATANIA: c’è la fila per vestire la maglia rossazzurra, scegliere con cura i tasselli da aggiungere

Come affermato da Vincenzo Grella e dagli altri componenti dello staff dirigenziale, in questo momento sono tanti i nomi di allenatori e calciatori, anche di categorie superiori, che si stanno proponendo al Catania SSD con la speranza di far parte di un nuovo e (si spera) vincente progetto di rinascita. Le innumerevoli candidature giunte sulla scrivania di Grella e dei suoi collaboratori testimoniano in maniera tangibile l’enorme discontinuità con il recente passato, nel quale il Calcio Catania, pur essendo ancora tra i professionisti, era snobbato da molti atleti a causa delle poco chiare condizioni economiche societarie.

Adesso, nonostante la perdita del professionismo e la ripartenza dai dilettanti, la situazione sembrerebbe essersi radicalmente capovolta, con tanti giocatori che bussano alla porta del nuovo Catania speranzosi di indossare la maglia rossazzurra. Se mai ce ne fosse realmente bisogno è anche attraverso questi piccoli dettagli che può essere compresa la bontà, la professionalità e la serietà di un progetto, visto che il gruppo di Ross Pelligra viene reputato perfettamente in grado di riportare in alto il Catania Calcio. In attesa delle ufficialità, che arriveranno subito dopo l’accettazione da parte della FIGC dell’iscrizione in soprannumero del Catania SSD in Serie D, il direttore sportivo Antonello Laneri e lo stesso vice presidente Vincenzo Grella hanno affermato come siano già stati raggiunti degli accordi di massima con molti possibili tesserati.

È pur vero però che nel calciomercato non bisogna mai dare nulla per scontato, pertanto fin quando questi contratti non verranno ratificati nulla può essere davvero certo. In ogni caso nella costruzione complessiva della rosa sarà di fondamentale importanza scegliere con molta cura i tasselli da aggiungere, mettendosi al completo servizio del mister e della squadra senza presunzione, individualismi e spese folli. Se qualcuno, come l’albanese Dardan Vuthaj (nome accostato a più riprese all’Elefante), non appare pienamente convinto di sposare la causa Catania se non dietro un compenso molto elevato, allora è giusto che trovi un’altra sistemazione. Bisogna evitare di ripetere gli errori del passato, dove a volte si è puntato più sul nome che sulla sostanza. In quest’ottica sarà poi molto importante non contattare calciatori ormai a fine carriera che non possiedono più la voglia o le capacità di mettersi in gioco, preferendo quei veterani che ancora percepiscono in maniera tangibile il brivido del terreno di gioco.

Laneri e Grella, magari dietro indicazione del nuovo tecnico, sono chiamati ad allestire un organico che contenga il giusto mix di under ed esperti, con questi ultimi che dovranno essere da esempio per i più giovani, mettendo in mostra tutta la loro professionalità, serietà e voglia di mettersi in discussione, aiutando i meno esperti nel loro percorso di crescita e maturazione sia in campo che fuori. In tal senso un grande aiuto potrebbe arrivare anche da alcuni ex rossazzurri (ad esempio Lodi, Russotto e Rosaia), nell’ottica di far comprendere al gruppo cosa significhi giocare in una piazza calda e passionale come quella etnea caratterizzata da altissime aspettative e pressioni.

Si avverte, inoltre, la necessità che elementi giovani e maturi abbiano già dimestichezza con il torneo di quarta serie perché nella stagione che verrà nessuno regalerà niente al Catania. Quantità e fisicità sono caratteristiche importanti, come evidenziato da Laneri, non tralasciando però gli interpreti – provenienti anche da categorie superiori – in grado di fare la differenza per le proprie qualità tecniche ma che, al contempo, siano mentalizzati sul contesto delle squadre da dover affrontare in un campionato dove le insidie non mancheranno. Solamente il campo potrà dire se le scelte effettuate in sede di calciomercato saranno state vincenti e adatte al piano di rinascita del club rossazzurro. Non resta che attendere e lasciare lavorare con serenità la dirigenza.

