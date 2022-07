STAMPA LOMBARDA: “Pelligra, prima di virare sul Catania no all’acquisto del Brescia”

Poteva esserci il Brescia nel destino di Ross Pelligra. Invece l’imprenditore siculo-australiano ha lasciato perdere l’ipotesi di un investimento nel club lombardo, virando su Catania. Ne parla la stampa specializzata bresciana, in particolare il quotidiano bresciaoggi.it: “Ross Pelligra, presidente dell’omonimo gruppo leader nel campo dell’edilizia e dell’urbanistica, si era tirato indietro di fronte al prezzo per acquistare il Brescia, che Cellino avrebbe fissato in una trentina di milioni – si legge -. Così di recente ha virato sul Catania, evitandogli il fallimento. E nel CdA c’è quel John Caniglia, che a Brescia aveva parlato illo tempore di nuovo stadio e di impianti ai massimi livelli. Anche allora, però, non ne era uscito niente e gli australiani, dopo l’ultimo tentativo invernale, hanno virato a Sud”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***