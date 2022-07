SERIE D – Giannini: “Il Catania vorrà tornare subito in C ma non sempre vince chi è più forte sulla carta”

Reduce dall’esperienza vissuta a Giarre e Messina (sponda FC), il portiere Flavio Giannini “avvisa” il Catania che non sarà una passeggiata il campionato di Serie D, intervenendo ai microfoni di goalsicilia.it: “Il Catania sicuramente farà una squadra per vincere subito e tornare nel professionismo – afferma –, ma sono certo che compagini come Lamezia, Vibonese o lo stesso Trapani non staranno a guardare. Nel calcio non sempre vince chi è più forte sulla carta, nella scorsa stagione tutti davano in pole Lamezia o Cavese e ha vinto la Gelbison. Il girone I è sempre un’incognita, nessuno regala niente e le trasferte sono sempre molto toste”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***