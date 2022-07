EX ROSSAZZURRI – Terlizzi: “Pelligra, spero che i buoni propositi siano rispettati”

“Speriamo che i buoni propositi siano rispettatati perché Catania, così come Palermo, è una piazza che vive di calcio e di entusiasmo. Bisognerà cercare profili che possano essere compatibili con questa filosofia”. E’ il pensiero dell’ex difensore rossazzurro Christian Terlizzi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione ‘A Tutto Mercato’. Terlizzi, che per quattro stagioni ha militato tra le fila del Catania con 80 apparizioni in partite ufficiali di campionato (Serie A) e Coppa Italia, si auspica che il Gruppo Pelligra confermi con i fatti di essere una proprietà all’altezza della piazza, effettuando i giusti innesti per rilanciare il calcio alle pendici dell’Etna.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***