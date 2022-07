SERIE D – Strianese (D.S. Acireale): “Il Catania dovrebbe svolgere un campionato a parte…”

Il neo Direttore Sportivo dell’Acireale Vittorio Strianese illustra gli obiettivi della squadra granata in vista del campionato di Serie D 2022/23: “Nella stagione che sta per iniziare non servirà spendere follie, nel nostro stesso girone ci sarà il Catania che dovrebbe svolgere un campionato a parte. Dunque sarebbe da stupidi spendere tanto per spendere. Puntiamo a compiere un percorso di crescita, come squadra e come società. Inutile fare voli pindarici, vogliamo rimanere con i piedi per terra ed evitare di fare il passo più lungo della gamba Bisogna costruire, rafforzare e gettare le basi per provare in futuro a disputare un campionato di vertice”.

