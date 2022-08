CANIGLIA: “Vogliamo portare investimenti a Catania ed in Sicilia. In futuro stadio di proprietà. Torre del Grifo, attendiamo”

Presente nel Consiglio d’Amministrazione del Catania SSD, Giovanni Caniglia si è trasferito dall’Australia in Italia per sposare il progetto rossazzurro. Anche lui ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore:

“Ringrazio il Vice Presidente e Amministratore Delegato Vincenzo Grella. In quanto figlio di mamma siciliana sono molto orgoglioso di essere qui, si sta materializzando il progetto che Pelligra vuole portare avanti per questa piazza importante. Sottolineo l’ottimo lavoro di Grella, Laneri e Carra, professionisti che mi stanno impressionando parecchio e mi rendono fiducioso in vista della stagione 2022/23 parlando con i fatti e poche parole. Sono veramente lieto di essere qui, credo molto in questo progetto. Ho deciso appositamente di spostarmi con la famiglia per tornare in patria”.

“Torre del Grifo? Abbiamo un piano per le strutture del centro sportivo. Ci siamo incontrati e informati nei giorni scorsi, l’impianto come sapete è nelle mani della Curatela. Aspettiamo di ricevere altre informazioni per andare avanti con la procedura. Stadio? Stiamo collaborando con l’assessore allo sport Sergio Parisi, i lavori di restyling inizieranno tra circa 15 giorni. Rilanciamo un grande club e vogliamo il massimo supporto dei tifosi, noi come gruppo spingeremo anche per dare il nostro appoggio nel progetto stadio. Pensiamo anche alla realizzazione di nuovo stadio di proprietà in futuro”.

“Vogliamo riportare il Catania in massima serie, portando investimenti a Catania ed in Sicilia, ci sono dei progetti importanti che intendiamo sviluppare, dando anche lavoro ai siciliani. Ci appoggeremo a Catania, Palermo e Roma. Siamo pronti ad investire nel territorio, questa è stata subito una delle idee principali del gruppo Pelligra”.

