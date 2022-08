BIAGIANTI (nuovo Team Manager): “Metterò cuore e passione per il Catania”

Prime parole da componente dello staff tecnico rossazzurro per Marco Biagianti, intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Giovanni Ferraro: “Ringrazio la società per questa opportunità. Conoscete la mia storia, essere qui oggi per me vale tanto, ci metterò come sempre tutta la mia passione, il mio cuore per questo nuovo inizio. Ricopro un ruolo nuovo, bello e importante che mi piace. Starò accanto al mister, alla società e ai ragazzi. Grazie a tutti, forza Catania sempre”.

