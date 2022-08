CATANIA: allenamenti a Ragalna fino a settembre. Ad Aci Castello lavorerà l’Acireale

Sarà ancora il “Totuccio Carone” di Ragalna ad ospitare il Catania “nei restanti giorni di agosto e nel mese di settembre”, secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia. Il club rossazzurro avrebbe trovato un’intesa di massima con la società che gestisce il campo (Asd New Team di Ragalna). Possibile che vengano organizzati allenamenti congiunti con altre realtà locali. In passato era emersa la possibilità di svolgere la seconda metà di preparazione (inclusa la prima parte di campionato) in un altro impianto, vale a dire il ‘Nino Di Guardo’ di Aci Castello, ma in questo caso non è stato trovato un accordo. Il campo comunale ospiterà invece l’Acireale allenato dall’ex rossazzurro Giovanni Marchese.

