CATANIA: Campagna Abbonamenti, ci siamo quasi. Lavori stadio, ancora nessuna novità

“I tifosi fremono da tempo per il lancio della Campagna Abbonamenti, perchè vogliono tornare in massa allo stadio in modo da sostenere concretamente il progetto del nuovo gruppo dirigenziale”. E’ quanto riporta l’edizione locale de La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: “Nella sede dell’albergo a Belpasso che ospita lo staff del Catania, si sta mettendo a punto ogni particolare che verrà illustrato in conferenza stampa”. Viene fatto riferimento anche all’attesa per il ritorno in Sicilia di Ross Pelligra ma, da indiscrezioni delle ultime ore, il Presidente dovrebbe tornare a Catania tra un mese o agli inizi di ottobre. Per quanto riguarda lo stadio “Massimino”, intanto, la Piagreen è al lavoro per curare il manto erboso, in attesa che il Comune possa aggiudicare i lavori per la sistemazione di “tribune, spogliatoi, servizi con fondi comunitari per un totale di quasi 6 milioni di euro”.

