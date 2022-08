CATANIA: ultimi biglietti in Gradinata per assistere al match di San Cataldo

Attesa per la sfida di domenica pomeriggio a San Cataldo. 2.200 i posti disponibili complessivamente per assistere all’esordio assoluto del Catania SSD nella stagione 2022/23. 400 biglietti sono stati messi a disposizione per la Tribuna coperta e 225 in Gradinata, già esauriti nel primo caso e vicini all’esaurimento nel secondo. C’è tempo fino alle 12.00 di domenica per l’acquisto dei tagliandi. Sarà nutrita la presenza di tifosi rossazzurri allo stadio “Valentino Mazzola”, la curiosità è tanta per il primo confronto stagionale contro la Sancataldese in Coppa Italia Serie D.

