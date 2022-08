CATANIA: più di 15 giocatori attualmente in ritiro. Over e Under, la situazione

In attesa di comunicazioni ufficiali, ad oggi sarebbero oltre 15 i rossazzurri presenti nel ritiro di Ragalna. Nelle prossime ore si aggiungerà l’attaccante De Luca, che ha risolto consensualmente il contratto con la Triestina ed è pronto a trasferirsi al Catania. In merito all’esperto centrocampista Giuseppe Giuffrida, bisogna precisare che al momento è in trattativa con la società rossazzurra ma non figura nell’elenco dei giocatori che si allenano con la squadra al “Totuccio Carone”.

Attualmente sarebbero 8 otto i calciatori Over (tra questi dovrebbe esserci l’ex rossazzurro Orazio Di Grazia), altrettanti gli Under (figurerebbe anche l’ex portiere del Calatabiano Di Benedetto). Per stessa ammissione del Direttore Sportivo Antonello Laneri, la campagna trasferimenti relativa alla Prima Squadra si concluderà con un totale di 14 Over e 12 Under. Adesso servono innesti soprattutto per quanto concerne il reparto arretrato ed offensivo.

PORTIERI (2)

Bethers Klavs

Di Benedetto Mario

DIFENSORI (4)

Castellini Alessio

Ferrara Michele

Pino Simone

Rapisarda Francesco

CENTROCAMPISTI (7)

Di Grazia Orazio

Frisenna Giulio

Lodi Francesco

Palermo Marco

Rizzo Giuseppe

Russotto Alessandro

Virgillito Antonio

ATTACCANTI (3)

Forchignone Michele

Giovinco Giuseppe

Russotto Andrea

OVER (8)

Di Grazia Orazio

Ferrara Michele

Giovinco Giuseppe

Lodi Francesco

Palermo Marco

Rapisarda Francesco

Rizzo Giuseppe

Russotto Andrea

UNDER (8)

Bethers Klavs

Castellini Alessio

Di Benedetto Mario

Forchignone Michele

Frisenna Giulio

Pino Simone

Russotto Alessandro

Virgillito Antonio

