CHINNICI-LUBISHTANI: concorrenza e gioventù sulla fascia sinistra

Domenica scorsa si è rivelato fatale al Catania l’errore dagli undici metri dell’esterno di difesa Giorgio Chinnici. Chiara la delusione dipinta nel volto del ragazzo a fine partita, ma il rigore fallito contro la Sancataldese non cancella la bontà delle prestazione offerta. Malgrado si tratti di un under, Chinnici è un calciatore con esperienza in questa categoria visto che nella passata stagione ha vinto la Serie D (Girone I) con la maglia del Gelbison collezionando 24 presenze. Può dare, quindi, il suo contributo alla causa rossazzurra continuando a macinare minuti e metri di campo per acquisire fiducia e consapevolezza dei propri mezzi.

Non mancherà, tuttavia, la concorrenza per il terzino 2002 cresciuto nel florido vivaio dell’Empoli. Qualche giorno fa, infatti, il direttore sportivo Laneri ha chiuso la trattativa per portare sotto l’Etna un altro giovane promettente per la fascia mancina, ovvero Donart Lubishtani. Il classe 2004 ha vestito, sempre nelle giovanili, prima la maglia del Chievo e poi quella dell’Inter. Anche in questo caso c’è un potenziale molto interessante da sviluppare. Quello tra Chinnici e Lubishtani, entrambi profili dotati di una buona capacità di spinta, sarà un duello pacifico per la conquista del posto da titolare. Allo staff tecnico di Ferraro il compito di valorizzare al meglio le loro caratteristiche e potenzialità.

