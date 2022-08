FERRARO (sondaggio chiuso): scelta giusta per Catania? Tifosi fiduciosi

Sono state sciolte le riserve, ma la notizia era già nell’aria da qualche giorno. E’ Giovanni Ferraro il nuovo allenatore del Catania. Si è optato sul profilo di un esperto conoscitore della Serie D, reduce dalla stagione trionfale a Giugliano culminata con la promozione del club campano tra i professionisti. La dirigenza aveva sondato vari profili nelle settimane precedenti, con ipotesi legate anche ad allenatori di categoria superiore, alla fine l’ha spuntata il tecnico nativo di Vico Equense (Napoli). Nell’attesa che sia il campo a dimostrare se il Catania ha fatto la scelta giusta, abbiamo chiesto ai tifosi un parere sul tema.

L’esito del sondaggio proposto nei giorni scorsi da TuttoCalcioCatania.com evidenzia come la maggioranza dei votanti (il 63%) si sia espressa favorevolmente in maniera piuttosto chiara ed esplicita. Il 32%, invece, ritiene mister Ferraro “un profilo che non fa impazzire” ma al tempo stesso nutre fiducia. Solo il 5% manifesta insoddisfazione. All’ex tecnico del Giugliano, che ha iniziato l’avventura catanese con tante motivazioni, senso del dovere ed entusiasmo, il compito di dimostrare con i fatti di essere pronto per la piazza di Catania, riportando subito l’Elefante tra i professionisti.

