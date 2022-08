LA SICILIA: “Attaccanti ispirati da Lodi, solidità in difesa e nel giro palla”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Attacco fantasia per cominciare, in gol anche Lodi, Palermo e Russotto jr”. E’ quanto riporta il quotidiano locale, a commento del test disputato ieri pomeriggio con la Russo Sebastiano di Riposto, club molto vicino “con affetto e legami di anni e anni alla storia del Catania” che parteciperà al campionato di Promozione “ma soprattutto ha un occhio di riguardo verso i giovani, la scuola calcio”. A proposito della partita vinta 6-0 dai rossazzurri, nel 4-3-3 di mister Ferraro “grande movimento in avanti per i tre attaccanti, ispirati da Lodi, ma anche solidità in difesa e nel giro palla. I ragazzi di Ferraro hanno cominciato così a prendere confidenza con il calcio giocato. Siamo all’alba della stagione, il bis arriverà domani pomeriggio ancora a porte chiuse contro il Taormina”. Sarao, autore di una tripletta dopo essere stato appena annunciato: «Sono tornato con piacere – afferma -, sapete quale sarà l’obiettivo».

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***