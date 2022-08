LA SICILIA: “Catania, obiettivo completare la rosa entro il debutto in Coppa Italia”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il Catania continua a lavorare a Ragalna, dove la squadra – come annunciato ufficialmente dalla società – concluderà il ritiro il 14 agosto per poi, dopo Ferragosto, riprendere gli allenamenti nella medesima struttura fino al 23 agosto. Successivamente il Catania cercherà un nuovo campo, forse Aci Castello (o Nesima). E intanto si avvicina il debuto in Coppa Italia Serie D, programmato per domenica 21 agosto. “Questo impone alla dirigenza un’accelerata in termini di costruzione del gruppo etneo, che ad oggi non si presenta al completo” ma il club e Laneri sembrano avere tutto sotto controllo. Si punta ad arrivare a quota 26 tesserati in prima squadra, “di cui 12 saranno Under”, entro il primo impegno ufficiale.

