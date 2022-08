LA SICILIA – D’Amore: “Catania, proposta gruppo tifosi anziani tra gli ospiti allo stadio nel pre-gara”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’entusiasmo che suscita l’attività rilanciata dal gruppo Pelligra ha coinvolto pure uno dei dirigenti più in vista della palla ovale: Franco D’Amore, vice Presidente Amatori Catania e noto professionista in campo medico. Osteopata impegnato da anni nel settore della neuro-riabilitazione, “comprende la necessità di intervenire socialmente laddove ce n’è un forte bisogno. Un desiderio che lo ha portato ad estendere il raggio d’azione anche alla massima realtà cittadina: il nuovo Catania”.

«Oggi la realtà neonata SSD Catania rappresenta la massima realtà sportiva di questa città – dice -, dunque ho voluto coinvolgere un corposo numero di tifosi che si è reso disponibile a dare del nostro territorio un’immagine diversa. Proponiamo, prima dell’inizio delle partita in casa, che un gruppo di tifosi anziani si avvicini alla curva ospite offrendo un dono e salutando con un benvenuto e l’augurio che vinca il migliore. Crediamo sia un modo genuino, spero anche intelligente, per far vedere il vero stile Catania nella figura dei suoi tifosi e nell’ottica di coinvolgere anche le famiglie allo stadio, aspetto ribadito dalla nuova proprietà. Ho parlato con molti tifosi e membri della Curva Nord che hanno ben visto questo tipo di proposta. Per molti sarà utopia ma noi ci crediamo fermamente. Risolleviamo insieme l’immagine di Catania anche in questo modo».

