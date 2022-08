LA SICILIA: “Il Catania prepara il rodaggio in Coppa Italia. Test con il Taormina”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Vicino il debutto ufficiale del Catania. “La palla che si insacca in rete è la sensazione di libidine ed esaltazione che i tifosi per mesi si sono augurati di riprovare”. Si parte il 21 agosto alle 16 con la Coppa Italia a San Cataldo (gara unica), sfida che non prevede tempi supplementari, passando direttamente dalla lotteria dei rigori in caso di parità. In casa Catania è tornata a divampare la passione dal momento in cui Pelligra si è palesato alla città, “iniettando entusiasmo a palate e ufficializzando professionisti che stanno rendendo il club rossazzurro la squadra da battere per la prossima stagione”. Il gruppo sta crescendo bene e altre novità rilevanti emergeranno quest’oggi, con il secondo allenamento congiunto in programma al ‘Totuccio Carone’ di Ragalna contro il Città di Taormina, realtà ambiziosa ai blocchi di partenza del torneo di Eccellenza”. Un naturale “work in progress”, mettere minuti sulle gambe e provare da subito qualche meccanismo è fondamentale in vista dell’impegno di Coppa.

