LA SICILIA: “Ferraro, anima ed entusiasmo per ripartire. Il nuovo Catania è pronto a farsi avanti”

“Anima e tanto entusiasmo”. Per la prima partita ufficiale sul campo della Sancataldese in Coppa Italia Serie D, mister Giovanni Ferraro “ha già le idee chiare per il suo Catania. Grande attenzione e rispetto per l’avversario, come mostrato in conferenza stampa alla vigilia, ma anche altrettanta consapevolezza della forza di un gruppo nato per vincere ed impressionare, da subito”. L’abito tattico del Catania “non è ancora definito, lo spirito sì” ed è il messaggio che il mister “intende recepire dai suoi in questa prima uscita”.

Resta lecito poter pensare “ad un debutto ufficiale con tre punte davanti. Difficile considerare il minutaggio a disposizione del neo acquisto Litteri, la prima chance in attacco verrà pertanto data a Manuel Sarao, che nelle prime settimane di ritiro ha saputo sfoderare una forma niente male ed una grande fame di gol”. Ci si aspetta tanto dall’ariete classe ’89 da questa seconda esperienza etnea. “Lodi è stato confermato dal suo tecnico come un giocatore importante e dalla mentalità da professionista che, calata in un contesto come la D, può solo far bene”. Quel momento “tanto inseguito e bramato si materializza a San Cataldo, per una data da cerchiare in rosso sul calendario. Pronto un piccolo ma assolutamente significativo plotone di rossazzurri al seguito, il nuovo Catania è pronto a farsi avanti, si respira nuovamente aria di campo”.

