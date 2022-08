MERCATO – Curiosità: prima di Litteri, il Direttore Laneri aveva sondato la punta del Perugia Vano

Autore di 11 gol nella passata stagione in Serie C con la maglia della Pistoiese, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com l’attaccante di proprietà del Perugia Michele Vano è stato sondato dal Catania. Negli ultimi anni in più occasioni Vano ha avuto contatti con il club rossazzurro, ma il passaggio ai piedi dell’Etna non si è mai concretizzato. Apprendiamo che anche la nuova proprietà del Catania ha effettuato un tentativo per il giocatore classe 1991. Prima di fiondarsi su Gianluca Litteri, il Direttore Sportivo Antonello Laneri aveva chiesto a Vano la disponibilità per un eventuale trasferimento. La risposta del calciatore romano è stata affermativa con riferimento alla categoria di militanza, non ritenendo affatto un problema giocare in Serie D per un club come il Catania. La distanza tra domanda e offerta, però, era decisamente importante. Troppo alte le richieste di Vano rispetto a quanto era disposto a mettere sul piatto il club dell’Elefante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***