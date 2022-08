BOSCO (Pres. Catania Beach Soccer): “Un cuore rossazzurro è volato in cielo troppo presto. Ci uniamo al dolore della famiglia di Andrea”

C’è ancora amarezza, sconforto, tristezza per la tragica scomparsa del tifoso rossazzurro Andrea La Spina. Tra i tanti messaggi di cordoglio, spicca quello del Presidente del Catania Beach Soccer Giuseppe Bosco: “Il Presidente Bosco, a nome di tutta la famiglia del Catania Beach Soccer, si unisce con grande affetto al dolore della famiglia La Spina colpita dalla tragica e improvvisa scomparsa di Andrea – si legge in una nota ufficiale –. Un cuore rossazzurro volato troppo presto in cielo, follemente innamorato del Catania e di una fede che non lo ha privato, nel giorno più triste, di gioire da vicino della vittoria in allenamento del suo Catania che ha perso tragicamente uno dei suoi figli”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***