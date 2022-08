MERCATO – Ex rossazzurri: Fedato prosegue la militanza in Serie C

Nei giorni scorsi alcuni organi di stampa avevano accostato al Catania l’esterno offensivo classe 1992 Francesco Fedato, ex rossazzurro che non lasciò il segno alle pendici dell’Etna, in Serie A, nella stagione 2013/14. Il giocatore, però, non scenderà di categoria e sta per definire il passaggio dal Gubbio alla Vis Pesaro. Pronto per lui un contratto di durata annuale con opzione (fonte tuttoc.com). Anche a gennaio 2021 radio mercato avvicinò Fedato alla società dell’Elefante, ma la trattativa per il ritorno in Sicilia non si concretizzò ed il Catania reperì Andrea Russotto dalla Cavese.

