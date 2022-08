CATANIA: Ferragosto trascorso in Sicilia per Ferraro, riscoprendo altri affetti familiari

Che avesse un legame profondo con la figlia, era già noto. Lo abbiamo percepito dalla lettera che la stessa inviò subito dopo la presentazione del padre da neo allenatore del Catania, augurandogli tutto il meglio possibile. Una lettera che ha commosso mister Giovanni Ferraro, per la prima volta lontano dalla figlia avendo sempre e solo allenato in Campania. Caterina è la persona che sta più a contatto con lui, il quale ha sempre ritenuto la famiglia un microcosmo di relazioni importanti. Visto il riposo concesso alla squadra, Ferraro è rimasto in Sicilia e ne ha approfittato per concedersi un Ferragosto riscoprendo altri affetti familiari. A Portopalo, infatti, ha raggiunto il fratello Vincenzo con la moglie Angela e la nipote Sara. Momento individuato anche per staccare un attimo la spina dopo giorni di lavoro intenso a Ragalna. Ma già da oggi si riparte per preparare la trasferta di San Cataldo.

