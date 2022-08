MERCATO – Stampa Triveneto: “Catania, fatta per De Luca”

“Tutto confermato. È fatta per Giuseppe De Luca a Catania. Le parti hanno raggiunto un accordo in questi minuti. Presto gli annunci”. E’ quanto riportano i colleghi di trivenetogoal.it. Secco no, invece, alla proposta formulata dal Cerignola. Grande colpo di mercato per la società rossazzurra che sta per assicurarsi ufficialmente il diritto alle prestazioni sportive del forte attaccante classe 1991 di proprietà della Triestina. Tecnica, velocità e tiro da fuori sono le principali caratteristiche di De Luca, che può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo. Ha indossato le maglie di Varese, Atalanta, Bari, Vicenza, Virtus Entella, Cluj e, appunto, Triestina calcando i campi di Serie A, B e C (anche un paio di presenze in gare di qualificazione di Europa League e Champions).

