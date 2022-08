CATANIA: strategie Under, le indicazioni emerse dalle ufficialità di mercato

Potere ai giovani, senza trascurare però elementi quali l’esperienza e la qualità tecnica. Il Catania SSD lavora a testa bassa per la costruzione di un organico forte ed equilibrato che segua la logica voluta dal direttore sportivo Antonello Laneri, in tandem con gli accorgimenti proposti dal tecnico Giovanni Ferraro.

In questo meccanismo, va ribadito, un ruolo determinante è quello ricoperto dagli under che la Lega prevede vengano impiegati in maniera costante in campo, per ogni partita di campionato. Contemporaneamente dunque, dovrebbero essere in campo almeno un 2001, un 2002, un 2003 e un classe 2004. Ma nulla vieta ai tecnici di schierare in campo sin da subito calciatori appartenenti alla fascia di età temporalmente successiva, ad esempio, 3 nati 2003 (complementari alle prime tre classi d’età del regolamento) e 1 nato 2004.

E’ bene precisare che, nel corso delle gare, gli eventuali avvicendamenti degli under dovranno obbligatoriamente essere effettuati con calciatori appartenenti alla stessa fascia di età o temporalmente successiva, ma anche precedente, nel rispetto delle possibilità consentite dal regolamento. Due le eccezioni: i casi di espulsione dal campo e di infortunio, qualora siano stati già effettuati tutti i cambi consentiti.

Manca ancora qualcosa per la definizione completa dell’organico dei giovani rossazzurri, l’indicazione che viene fuori dalle ufficialità trasmesse dal club etneo lasciano intendere la volontà di disporre di giocatori under in maniera versatile, ad esclusione del ruolo di portiere, in cui sembra si voglia puntare decisamente sui giovani per il prossimo torneo di Serie D, nel Girone I. Al momento sembra che oltre all’estremo difensore, è probabile che siano schierati tra gli under due difensori (Pino e Chinnici?) e un centrocampista tra quelli a disposizione. Più difficile vedere dal primo minuto un attaccante Under, vista la gran mole di qualità in organico portata dalle ultime ufficialità di mercato tra i giocatori Over.

I profili scelti dalla società sono tutti prospetti interessanti e utili alla causa, la speranza è di vederli diventare protagonisti indiscussi della cavalcata rossazzurra auspicata dalla piazza.

