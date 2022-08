EX ROSSAZZURRI – Pro Sesto, Gabriel Bianco si presenta: “Mi ispiro a Dybala”

Esterno offensivo classe 2002 che il Catania aveva prelevato la scorsa estate dopo l’avventura vissuta in Serie D con le maglie dell’Acireale e del FC Messina, successivamente dichiarato fallito, Gabriel Bianco è ripartito da Sesto San Giovanni (Milano).

Svincolato a seguito della scomparsa del Catania (era legato ai rossazzurri da un contratto fino a giugno con opzione), il ragazzo ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Pro Sesto (Serie C), descrivendo se stesso e le proprie caratteristiche: “Sono un ragazzo riservato, tranquillo, quando non posso stare con la mia ragazza, amo passare del tempo con la mia famiglia, che mi segue con passione nelle diverse tappe della mia carriera. Mi piace fare lunghe camminate, e per rilassarmi, ascoltare musica e giocare alla Nintendo con gli amici. Mi ritengo una punta rapida, sono mancino ma preferisco giocare a destra dell’attacco per poter rientrare meglio e calciare in porta. Per questo mi ispiro a un calciatore come Paulo Dybala, molto tecnico, fantasioso, anche lui mancino”.

In rossazzurro ha trovato pochissimo spazio, facendo i conti con la concorrenza di calciatori come Antonio Piccolo, Andrea Russotto e Simone Russini. Adesso avrà la possibilità di giocare con molta più regolarità per mettersi in mostra e dimostrare di possedere un potenziale importante.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***