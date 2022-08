MERCATO: Under, in arrivo Bethers e Castellini

Si attende una raffica di ufficialità in casa Catania. Società attivissima sul mercato, non potrebbe essere altrimenti visto che va allestita la rosa da zero. Si seguono con attenzione anche profili Under, come Klavs Bethers (nella foto), portiere lettone classe 2003 “prossimo alla firma” (scrive seried24.com), ma anche il 19enne difensore centrale Alessio Castellini, che arriva dal Brescia (fonte La Gazzetta dello Sport). Bethers ha militato nei mesi scorsi al Sant’Agata (Serie D girone I) per quella che rappresenta, ad oggi, la sua prima esperienza calcistica italiana ed è stato acquisito qualche settimana addietro dal Piacenza, con cui è legato contrattualmente fino a giugno 2023. Castellini, invece, è un prodotto molto interessante delle giovanili del Brescia mettendosi in evidenza nell’Under 17, Under 19 e Primavera con qualche gol e assist.

