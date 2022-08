SANCATALDESE-CATANIA: arbitra l’incontro Fichera di Milano

Sono stati designati gli arbitri per il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. Sancataldese-Catania, match in programma domenica allo stadio “Valentino Mazzola” di San Cataldo con fischio d’inizio alle ore 16, sarà diretto da Riccardo Fichera di Milano. Assistenti Paolo Vitaggio di Trapani e Salvatore Damiano di Trapani. Nessun precedente da direttore di gara per il “fischietto” milanese con le due squadre. Fichera ha diretto 68 gare ufficiali in quarta serie (Coppa Italia compresa) elevando 315 cartellini gialli, 27 rossi (di cui 16 doppi gialli e 11 espulsioni dirette). Ha fischiato finora 23 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in Serie D dal sig. Fichera è di 17 vittorie per le squadre di casa, 23 pareggi e 28 afffermazioni per le formazioni impegnate in trasferta.

