SERIE D – Ferioli (Sant’Agata): “Con club blasonati come Catania sarà un campionato molto difficile”

Si avvicina l’inizio della stagione 2022/23 e Raffaele Ferioli, allenatore dei portieri del Città di Sant’Agata, rilascia alcune dichiarazioni in vista del prossimo campionato di Serie D. Queste le sue parole ai microfoni di Grosseto Sport: “L’obiettivo del Sant’Agata è il raggiungimento della salvezza il prima possibile. I presupposti ci sono, ma solo il campo ci darà le risposte giuste. In pratica il girone I di Serie D è come se fosse una vecchia C2. Quest’anno sarà un campionato molto difficile e livellato, composto da club blasonati come Catania, Lamezia, Acireale e non solo, perciò sarà bello andare a giocare in certi stadi. Noi, però, dovremo solo lavorare tanto per centrare il nostro obiettivo”.

