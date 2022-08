UFFICIALE: Bethers in prestito dal Piacenza al Catania

Catania SSD comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Piacenza Calcio 1919 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Klavs Bethers, nato ad Aizpute, in Lettonia, il 24 dicembre 2003. In patria, il giovane portiere ha debuttato ad appena 16 anni in seconda serie e nella coppa nazionale con il Grobinas; in seguito, ha completato la formazione calcistica nel Liepaja. Nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze con il Città di Sant’Agata in Serie D, tra campionato e playoff, subendo complessivamente 12 reti e sommando 10 “clean sheet”. Bethers ha disputato 3 gare con la Lettonia Under 17.

