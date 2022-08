MERCATO: si chiude per Bani, no all’ingaggio di Cerone

Continua a muoversi il Direttore Sportivo del Catania Antonello Laneri. Valutazioni in corso per completare la rosa a disposizione di mister Ferraro e altre trattative ormai ad un passo dalla felice conclusione. Giungono ulteriori conferme sul centravanti Manuel Sarao, il difensore Filippo Lorenzini ed il centrocampista Cristiano Bani. I tre vestiranno la maglia del Catania, pronti a dare il loro importante contributo alla causa. Chi non indosserà la casacca rossazzurra è invece l’ex bomber del Giugliano Federico Cerone. Profilo importante e che gode della massima stima di Ferraro, ma la società valuta altri profili ritenuti più funzionali al progetto tecnico dell’Elefante e lo stesso Cerone ha firmato per un altro club di Serie D, l’Afragolese.

