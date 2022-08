UFFICIALE: il Catania perfeziona l’ingaggio di Palermo

Nota stampa Catania SSD

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Palermo, nato a Catania il 1° novembre 1995. Nelle ultime sei stagioni, vissute interamente in Serie C, il centrocampista ha indossato le maglie del Latina, della Pergolettese, della Sicula Leonzio e del Siracusa. Con il club aretuseo, in avvio di carriera, ha vinto due campionati consecutivi, partendo dall’Eccellenza nel 2014 e giungendo tra i professionisti nel 2016. Cresciuto nel settore giovanile del Calcio Catania, ha mosso i primi passi in ambito dilettantistico regionale con la San Pio X.

