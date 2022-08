UFFICIALE: Lorenzini torna a vestire la maglia rossazzurra

Nota stampa Catania SSD

Catania SSD comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Lorenzini, nato a Carrara il 9 febbraio 1995.

Nella seconda parte della stagione 2021/22, in Serie C, il difensore centrale toscano ha disputato 11 gare con il Calcio Catania. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Bologna, Lorenzini ha esordito in D con il Sestri Levante e successivamente ha collezionato 190 presenze nelle competizioni professionistiche ufficiali, indossando anche le maglie della Lucchese, della Casertana per tre stagioni (conquistando sempre l’accesso ai playoff del campionato di terza serie), del Picerno e della Turris.

