VERSO SANCATALDESE-CATANIA: i tifosi rossazzurri non stanno più nella pelle, sarà una gara scolpita nella storia

Manca davvero poco, ormai, al via della stagione per il Catania SSD, chiamato all’esordio in gare ufficiali già domenica contro la Sancataldese in trasferta. I tifosi rossazzurri non stanno più nella pelle, hanno bisogno – ma non da mesi, addirittura da anni – di vivere un campionato di solo calcio, di solo spettacolo sportivo, puntando alla vittoria finale. Questo sentimento di rivalsa si traduce nella voglia di partecipare attivamente alla vita della squadra, nei prossimi impegni di Coppa Italia o di campionato sia in casa sia lontano dal “Massimino”.

Ecco perché la sfida di San Cataldo rappresenta una grande opportunità per i supporters rossazzurri. Del resto, chi vorrebbe perdersi una gara storica come questa? Si tratta della prima partita del Catania SSD, fondato sulle ceneri del fallito Calcio Catania. Questa partita, anche solo per tale ragione, resterà scolpita nella storia calcistica cittadina.

Per il Girone I di Serie D, quest’anno, la grande opportunità di vivere una città e una tifoseria appassionata, fuori categoria. Ecco perché ospitare il Catania sarà un’opportunità anche per piccoli centri e società radicate nella categoria, di giocare una gara “da sogno” e sbancare al botteghino. Un’occasione più unica che rara.

La gente di Catania, lo zoccolo duro della tifoseria in particolare, è pronta a lanciare sportivamente il guanto di sfida e seguire il club nel suo tentativo di ascesa al professionismo, in tutti i campi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***