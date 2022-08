EX ROSSAZZURRI – Millesi: “Catania società seria, serve tanta umiltà per affrontare la D”

Intervistato da tuttoc.com, l’ex calciatore rossazzurro Francesco Millesi dice la sua relativamente alle ambizioni del nuovo Catania targato Ross Pelligra: “Ha giocatori importanti per la categoria. Fa piacere, c’è una società seria che vuole fare bene, ci sta provando e questo è fondamentale. Il campo è giudice nel calcio, la squadra è attrezzata ma il campionato di Serie D è diverso per tante situazioni. Ci vorrà tanta umiltà per affrontare un campionato che tanti giocatori disconoscono. Ci sono tante squadre forti, come ad esempio il Lamezia, che conosce bene la categoria”.

