AVV. PUCCI: “Catania poco efficace in avanti, Inglese unico attaccante realmente pericoloso”

Riportiamo un estratto dell’intervento dell’avvocato Lorenzo Pucci, tifoso ed opinionista, ai microfoni della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, su Globus Television:

“Quello che la settimana precedente era stato definito l’uomo partita, venendo inserito nella Top 11 di giornata, è stato anche il ‘Man of the horror’ perchè Di Gennaro nel tentativo di stoppare ha colpito di coscia, la palla si è impennata, il giocatore è andato uno contro zero trafiggendo il portiere. Poco prima del gol il Catania aveva sfiorato un gol di testa, dal mancato 1-0 si è passati allo 0-1, la difesa era alta e loro hanno rilanciato lungo trovando la retroguardia non schierata. L’approccio non era stato cattivo, viste le occasioni non adeguatamente sfruttate da Inglese e, soprattutto, D’Andrea”.

“L’anno scorso D’Andrea ha siglato 16 reti. Montalto è un altro attaccante con numeri importanti ma non ricordo un’azione degna di nota contro il Latina. L’unico che dà profondità ed è realmente pericoloso nell’attacco del Catania è Inglese. La squadra di Toscano difetta sicuramente in attacco, non a caso tra le prime 8 classificate è una delle peggiori in assoluto per numero di reti. A una buona predisposizione difensiva purtroppo non corrisponde altrettanta efficacia in attacco. Trapani e Avellino hanno in rosa dei bomber come Lescano e Patierno che, da soli, hanno segnato più gol del Catania in casa”.

