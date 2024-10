DI GENNARO: il difensore inserito nella Top 11 di “Tutto C”

Come ogni settimana, il portale tuttoc.com pubblica la speciale Top 11 dell’ultima giornata di campionato in Serie C. Per quanto concerne il girone C, tra i giocatori che si sono messi maggiormente in evidenza nella decima giornata spicca Matteo Di Gennaro. “Disinnesca un cliente di certo non agevole come Murano e all’ultimo respiro trova il gol del pari, prima rete in rossazzurro”, il giudizio espresso nei confronti del forte difensore del Catania, autore del definitivo 2-2 a Foggia. C’è spazio anche per il centrocampista rossonero Tascone, colui che aveva portato due volte avanti i satanelli allo “Zaccheria” prima della reazione di carattere del Catania.

Questa la Top 11 nel dettaglio (4-3-3):

Richard Marcone (Turris)

Matteo Di Gennaro (Catania)

Michele Rigione (Avellino)

Marco Manetta (Messina)

Samuel Pugliese (Turris)

Sebastiano Bianchi (Casertana)

Simone Tascone (Foggia)

Jonathan Silva (Crotone)

Alfredo Bifulco (Trapani)

Mario Perlingieri (Benevento)

Vito Leonetti (Team Altamura)

ALLENATORE: Mirko Conte (Turris)

