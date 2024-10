EX ROSSAZZURRI: Lecco, Baldini ai saluti. Il club lo esonera

Conclusa l’avventura al Trento, portando la squadra ai playoff di Serie C, dopo vari contatti con società di Lega Pro l’ex allenatore del Catania Francesco Baldini aveva trovato una nuova panchina, ripartendo dal Lecco. Esperienza che però si è conclusa nelle ultime ore con l’esonero, lasciando la squadra all’undicesimo posto nel girone A di Serie C con 15 punti frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, 13 gol fatti e 14 subiti. Salutano lo staff lecchese anche altri ex rossazzurri: si tratta del vice Luciano Mularoni, del preparatore dei portieri Davide Bertaccini, del preparatore atletico Diego Gemignani e del collaboratore tecnico Claiton Dos Santos Machado.

